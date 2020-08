Kinderschutzbund St. Ingbert : Die St. Ingberter Pfarrjugend spendete an den Kinderschutzbund

St. Ingbert Vertreter der Pfarrei Heiliger Ingobertus St. Ingbert haben vor einigen Tagen einen Scheck über den beachtlichen Betrag von 2017,26 Euro an den Ortsverband St. Ingbert des Deutschen Kinderschutzbundes überreicht.

Die Spenden sammelten Kinder und Jugendliche der Pfarrei bei der Aktion „Vorfahrt für den Nikolaus“ und beim Advents-Gottesdienst zum „Licht aus Bethlehem“ im vergangenen Winter. Außerdem kam die Kollekte des ökumenischen Pfingstgottesdienstes dem Kinderschutzbund zugute. Pfarrer Daniel Zamilski freute sich, dass Messdiener, KJG und Pfadfinder seiner Pfarrei sich im vergangenen Winter für benachteiligte Kinder in St. Ingbert engagierten: „Es gibt Familien, die nicht so viel Glück haben wie die meisten Kinder und Jugendlichen in unseren Gruppen.“ Mit der Spende unterstützt der Kinderschutzbund die Projekte „KinderSchulBox“ und „KinderKulturAbo“, bei denen Schulmaterialien angeschafft und die Teilnahmen an Kulturangeboten ermöglicht werden für Familien, die auf finanzielle Hilfe angewiesen sind.