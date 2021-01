Keine Gottesdienste in St. Ingbert : Pfarrgemeinden verzichten auf Gottesdienste

St. Ingbert/Rohrbach In der Zeit ohne Präsenzgottesdienste bietet die Pfarrei Heiliger Ingobertus St. Ingbert Sonntagsgottesdienste für daheim zum Mitnehmen an. Das Faltblatt inklusive Predigt kann in den offenen Kirchen mitgenommen oder auch per Post abonniert werden, so Pfarrer Daniel Zamilski.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Weiterhin gibt es jedes Wochenende auf der Pfarrei-Homepage einen interaktiven Sonntagsgottesdienst zum Beten, Lesen und Hören. Auch Seelsorgegespräche und die Hauskommunion sind möglich. Kontakt über das Pfarrbüro: Tel. (06894) 9 24 90 oder www.heiliger-ingobertus.de.