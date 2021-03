Pfarrei Heiliger Ingobertus St. Ingbert : Für ein vertieftes geistliches Leben

St Ingbert Vom kommenden Sonntag, 21. bis Palmsonntag, 28. März, bietet das Pastoralteam der Pfarrei Heiliger Ingobertus St. Ingbert „Exerzitien daheim“ an. Bestandteile sind eine tägliche E-Mail mit Impulsen und Einübungen in ein vertieftes geistliches Leben, das Angebot einer Begleitung in Form von (telefonischen) Seelsorgegesprächen und eine Abschlussrunde aller Teilnehmenden am Ende der Exerzitien als Videokonferenz.

Kostenbeitrag: fünf Euro.