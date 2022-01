Pfarrei Heiliger Ingobertus : Pfarrei informiert über ihr Gebäudekonzept

Viel diskutiert ist die Zukunft der Hildegardskirche. Foto: Jörg Martin

St Ingbert Pfarrer Daniel Zamilski lädt alle, die sich nochmals über das Gebäudekonzept der Pfarrei Heiliger Ingobertus informieren möchten, zu einer Pfarrversammlung am Sonntag, 30. Januar, um 11.30 Uhr in der Josefskirche (im Anschluss an die 10.30 Uhr-Messe) ein.

