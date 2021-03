Pfarrei Heiliger Ingobertus : Kleppern werden die Kirchenglocken ersetzen

Solche Kleppern sollen in St. Ingbert am Karfreitag die Kirchenglocken ersetzen. Foto: Daniel Zamilski

St Ingbert An Karfreitag, 2. April, möchte die Pfarrei Heiliger Ingobertus St. Ingbert die Tradition des Klepperns wieder aufleben lassen. Die sogenannten Kleppern ersetzen in den Kartagen die Kirchenglocken. So schweigen von nach der Messe vom letzten Abendmahl den gesamten und über bis zur die Glocken, weil sie „nach Rom geflogen“ seien.

Mit „Kleppern“ werden verschiedene Holzgegenstände bezeichnet, die durch Bewegung einen lauten Ton erzeugen können. Die Holzklappengeräusche sollen an den Tod Jesu erinnern. Kinder, Jugendliche und Erwachsene ziehen unter Beachtung der Hygienebestimmungen mit den Kleppern am Karfreitagabend durch die Straßen St. Ingberts. Alle St. Ingberterinnen und St. Ingberter sind eingeladen mitzumachen, indem sie vom Fenster aus oder vor der Haustüre am Karfreitag, um 18 Uhr kleppern.