Auszeichnung Pfadfinder-Stammesführer wurden in Rohrbach ausgezeichnet

So tauchten sie ab ins Mittelalter oder folgten neugierigen Wikingern und mutigen Kelten. Seit langem beteiligen sie sich mit dem Stamm am Verteilen des Friedenslichtes aus Bethlehem. Ihr „Meisterstück“ als verantwortliche Leitungskräfte hätten sie während der jüngsten Corona-Pandemie abgeliefert. Sie entwickelten ein buntes Kaleidoskop an Online-Angeboten als kaum bis keine Gruppenstunden in Präsenz hatten stattfinden können. Damit hielten sie bei den Pfadfindern den Gedanken ans Scouting und das Interesse wach, auch in schweren Zeiten.