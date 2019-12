VHS Hassel : Singen mit Pettersson und Findus

St. Ingbert Die VHS-(Bio)Sphärentheatergruppe aus Hassel spielte die bekannten Kinderbuchgeschichten von Sven Nordqvist.

Ein Jahr haben sie geprobt, Kulissen gebastelt, Kostüme genäht und Texte einstudiert: Das Team der Theatergruppe der Volkshochschulen-Nebenstelle in Hassel brachte in diesem Jahr eine Kinderbuchreihe auf die Bühne. Dahinter steckt eine ganze Menge Arbeit, wie auch Oberbürgermeister Ulli Meyer bei seiner Begrüßung feststellte. So mussten die Geschichten aus den Büchern auch erst einmal bühnentauglich umgeschrieben werden.

„Die Gemeinschaft wird bei uns groß geschrieben“, sagte Christa Strobel nach der finalen Aufführung am Donnerstagvormittag in der St. Ingberter Stadthalle. Sie sei glücklich über die tolle Arbeit ihres Teams. Die drei Aufführungen waren ein voller Erfolg. Besonders stolz sei sie auf die Kinder der Gruppe. Die beiden jüngsten Schauspieler sind sieben Jahre alt. Premiere war bereits am vergangenen Sonntag in der Hasseler Schulturnhalle gefeiert worden. Dort herrschte mit rund 200 Gästen volles Haus. Am 4. und 5. Dezember fanden dann die beiden Vorführungen in der St. Ingberter Stadthalle statt. 300 Zuschauer kamen alleine am Donnerstagmorgen. Darunter mehrere Klassen und Kita-Gruppen der Rischbach- und der Wiesentalschule, der Anna Betzner-Schule in Walsheim und die Kitas St. Pirmin, St. Hildegard, St. Konrad und der Christuskirche.