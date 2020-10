Wechsel in St. Ingberter Klinik : Peter Zwirner wird Geschäftsführer im Kreiskrankenhaus

St. Ingbert Ab Februar 2021 soll Peter Zwirner die Geschäfte des Kreiskrankenhauses in St. Ingbert leiten.

Ein am Kreiskrankenhaus lange gehütetes Geheimnis ist jetzt gelüftet. Am Rande eines Pressegespräch mit der SZ machte der Saarpfalz-Kreis bekannt, dass Peter Zwirner neuer Geschäftsführer der Klinik wird. Der 45-Jährige ist nach eigenen Angaben seit 1995 im Krankenhauswesen tätig.

Zunächst absolvierte Zwirner eine Ausbildung an der SHG Klinik in Völklingen, danach studiert er auf dem zweiten Bildungsweg Betriebswirtschaft. Derweil arbeitete er weiter an der SHG-Klinik in Völklingen, zuletzt war er dort stellvertretender Verwaltungsdirektor. 2019 wechselte der künftige Geschäftsführer dann ins Universitätsklinikum des Saarlandes (UKS) nach Homburg, wo er nach eigenen Angaben in der Verwaltung eine „Fachidioten-Stellung“ inne hat, nämlich die Abteilungsleitung im Bereich Budget und Statistik.