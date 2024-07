Kreiskrankenhaus St. Ingbert Zwirner führt den Landesverband Geriatrie

Aufgabe des Landesverbandes ist es die Interessen der Altersmedizin in Akutkliniken, Rehabilitationskliniken, Tageskliniken, mobiler geriatrischer Rehabilitation und im ambulanten Sektor zu vertreten. Der Verband steht nach eigenen Angaben für eine an die Bedürfnisse hochaltriger Patienten angepasste, qualitativ hochwertige Versorgung, um weiterhin ein selbstbestimmtes Leben im gewohnten Umfeld zu ermöglichen. Dies setzt hohe Standards in der therapeutisch aktivierenden Pflege, Teamfähigkeit mit allen an der Behandlung der Patienten beteiligten Berufsgruppen und ärztliche Kompetenz mit geforderter Zusatzweiterbildung „Geriatrie“ voraus.