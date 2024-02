Firma aus St. Ingbert baut saarlandweit erstes Holzhybridhaus Peter Gross Bau weiter auf Expansionskurs

Wenn man in der Firmenzentrale in der Dudweilerstraße mit Philipp Gross über sein Unternehmen Peter Gross Bau spricht, sind die kurzen Wege Gold wert: Bleibt eine Detailfrage offen, wird schnell ein Mitarbeiter angerufen. Der kann direkt weiterhelfen oder klopft sogar gleich darauf mit Unterlagen an die Tür. „Wir haben 600 oder 700 Baustellen. Ich kann mir nicht alles merken, aber weiß immer einen, der es weiß“, sagt Gross, in vierter Generation geschäftsführender Gesellschafter des Unternehmens.