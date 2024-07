Bauriese aus St. Ingbert präsentiert Unternehmenszahlen Peter Gross Bau bleibt auf Expansionskurs

Neben den Investitionen gehe auch die strategische Expansion in ganz Deutschland weiter. So wurde 2023 eine neue Niederlassung in Köln gegründet, die das Engagement im nordrhein-westfälischen Markt stärkt, und in Koblenz eine Hochbau-Abteilung etabliert. Um der steigenden Nachfrage in Baden-Württemberg gerecht zu werden und den Mitarbeitern dort ein optimales Arbeitsumfeld zu bieten, werde am Standort Karlsruhe angebaut. Ein Umzug stehe den Kollegen aus Mannheim bevor. Sie werden ihre Räume in das aktuell im Bau befindliche Büro und Geschäftshaus eines Auftraggebers verlegen.