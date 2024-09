Pestizide unter Verdacht Ist das Parkinson-Risiko in „Grünen Berufen“ erhöht?

Wer im Beruf ständig mit Chemikalien oder Stoffen in Berührung kommt, läuft Gefahr, dass diese ihn krank machen. Vielleicht auch erst Jahrzehnte später. Ein Beispiel ist die Staublunge, die bei uns vor allem Bergarbeiter betraf, die unter Tage Kohlestaub eingeatmet hatten. Noch relativ unbekannt ist bisher eine Verbindung zwischen Pestiziden und Parkinson. Gerade wer in „grünen Berufen“ arbeitet, hat die Krankheit statistisch später öfter. Das betrifft also vor allem Betriebszweige wie Land- und Forstwirtschaft sowie Garten- und Landschaftsbau.