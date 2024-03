Per Haftbefehl gesucht Schaden in Höhe von einer Million Euro: Ehemaliger Inhaber eines Corona-Testzentrum aus St. Ingbert festgenommen

Der Mann soll einen Schaden von annähernd 1 000 000 Euro versucht haben. Am Mittwoch, 13. März, wurde der Tatverdächtige dem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den bestehenden Untersuchungshaftbefehl in Vollzug. Derzeit befindet sich der 24-jährige in der JVA Saarbrücken.