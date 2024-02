Verkehrsclub Deutschland Fahrrad-Expressweg zwischen Homburg und Saarbrücken geplant – Kommunen sehen noch Probleme

In St. Ingbert gibt es auch einige harte Nüsse zu knacken bei der Realisierung des Kaiserradwegs. Thomas Diederichs, Leiter der Abteilung Straßenverkehr, verweist unter anderem auf die Obere Kaiserstraße in Rohrbach und die Untere Kaiserstraße in Rentrisch. Dort müsse man für einen Expressradweg auf der zentralen Achse Parkplätze am Straßenrand wegnehmen. Dies sei letztendlich eine politische Entscheidung, aber er könne sich keinen Ortsrat vorstellen, der für ein solches Vorhaben votieren würde. Die schwierigste Stelle befindet sich dabei in der zentralen Durchfahrt von St. Ingbert. Der Radweg von Rohrbach kommend führt durch die Gustav-Clauss-Anlage in die Innenstadt. Der ausgeschilderte Radweg weist nach der Unterführung an der Otto-Toussaint-Straße in die Fußgängerzone. Mit einem schnellen Radweg hat dies rein gar nichts zu tun. Dem will die Stadt mit einem beachtlichen Projekt entgegentreten und die Radfahrer auf einem eigenen Weg durch die bislang mit zwei Spuren Richtung Park führende Straße leiten.