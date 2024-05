Kommunalwahlen St. Ingbert St. Ingberter Linke wollen bezahlbaren Wohnraum für alle

Das Projekt Baumwollspinnerei wird im St. Ingberter Stadtrat von einer stabilen Mehrheit getragen, hat aber gleichwohl bei den kleinen Fraktionen auch erbitterte Gegner. So auch bei den Linken. Isabell Schaan, Spitzenkandidatin ihrer Partei bei den Kommunalwahlen am 9. Juni: „Die Linke St. Ingbert steht zu unserem Rathaus und empfindet es als falsch, dass, nachdem das Projekt Baumwollspinnerei zwischen der Stadt und Herrn Deller (ehemaliger Besitzer, Red.) gescheitert ist, die Verwaltung für mehr als 50 Millionen Euro in die Baumwollspinnerei umziehen möchte.“ Soziale Gerechtigkeit stehe für die Linke im Mittelpunkt ihrer Arbeit. Die Pläne, große Teile des Verwaltungssitzes in das denkmalgeschützte Gemäuer zu übersiedeln, bezeichnet Schaan als „Verschwendung von Steuermitteln“. Ihre Frage angesichts der Kosten: „Was bleibt noch übrig für soziale Projekte?“. Schaan ist Mitglied des aktuellen Stadtrates. Sie bildet dort mit Anne Hadamitzky eine Fraktion. Für den nächsten Stadtrat kandidieren auf der Liste hinter Schaan auf den Plätzen Sascha Schneider und Sven Wunderlich. Auf der Ebene der Ortsräte tritt die Linke in Mitte an. Schneider und Wunderlich sind die Kandidaten.