Ortsrat St. Ingbert berät : Wieder Parkprobleme in der Seyenanlage

Wenn zwischen den Findlingen in der Seyenanlage (rechts im Bild) widerrechtlich geparkt wird, kommen die Busse nicht mehr durch. Foto: Elmar Müller

St. Ingbert Die Firma SaarMobil beklagt, dass Busse die Örtlichkeit nicht befahren können. Ortsvorsteherin will öfters kontrollieren lassen.



In seiner jüngsten Sitzung diskutierte der Ortsrat St. Ingbert-Mitte über die Parksituation in der Seyenstraße rund um das Gasthaus Krempels. Der Grund: Der Disponent der Firma SaarMobil hatte bei der Straßenverkehrsbehörde der Stadt St. Ingbert vorgesprochen und einige Engstellen moniert, an denen die Busse die Örtlichkeit mehrmals nicht passieren konnten.

Eine dieser Stellen befindet sich in der Seyenstraße, in Höhe des Gasthauses Krempels. Hier komme es öfters zu der Situation, dass während der Öffnungszeiten der Gaststätte Krempels linksseitig auf den drei ausgewiesenen Parkbuchten am Rand der Seyenanlage und rechtsseitig auf den eingezeichneten Parkbuchten vor dem Gasthaus, geparkt werde. Dabei werde dann die erforderliche Restbreite für die Busse nicht eingehalten.

Laut der Verwaltungsvorlage kam vom Disponenten der Firma SaarMobil der Vorschlag, durch eine entsprechende Versetzung der Findlinge in Richtung Fahrbahnrand, die Situation zu entschärfen. Dies würde allerdings den Wegfall von drei Parkplätzen bedeuten. Eine Verschiebung der Findlinge weiter in die Seyenanlage sei ebenfalls nicht möglich, da direkt angrenzend der Fuß- und Radweg verlaufe.

Schon in in der Vergangenheit wurde in der Seyenstraße einfach zwischen den Bäumen geparkt. Foto: Manfred Schetting

Nach intensiver Diskussion entschied sich der Rat mit Stimmen von CDU, Grünen, Linken und Familienpartei dafür, die Situation so zu belassen wie sie ist. Die SPD nahm an der Abstimmung nicht teil. Er hätte von der Verkehrsbehörde der Stadt einen rechtlich sicheren Vorschlag zur Entschärfung der Situation erwartet, erklärte Siegfried Thiel (SPD). Die Fachabteilung müsse dies verkehrsrechtlich klären. Das könne nicht Sache des Ortsrates sein.

Ortsvorsteherin Irene Kaiser erinnerte daran, dass sich der Ortsrat vor einigen Jahren nach einem Treffen mit den Anwohnern für die jetzige Lösung entschieden habe. Man habe damals vereinbart, die Findlinge so zu versetzen, dass zusätzlich Parkmöglichkeiten entstehen. Seither würde das Parken zwischen den Findlingen geduldet. Sie plädierte dafür, das nicht zu ändern und die Parkbuchten auf Seite der Seyenanlage zu belassen. Ansonsten, so Kaiser, werde der Parkdruck in der Straße zu hoch und es gebe sicherlich wieder Ärger mit den Anwohnern.