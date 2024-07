„Gegenseitige Rücksichtnahme“ nötig St. Ingberter Stadtverwaltung bleibt gelassen bei zugeparkten Gehwegen – trotz Urteil des Bundesverwaltungsgerichts

Anne Hadamitzky und Ursula Müller, die jüngst per Fahrrad einige neuralgische Straßen im Stadtgebiet angefahren hatten, um Restbreiten auf dem Bürgersteig zu messen, fanden allerdings auch parkende Autos, die so nah an Hauswänden abgestellt waren, dass nur noch 60 bis 80 Zentimeter Platz blieben. Dies unter anderem in der Josefstaler Straße in Mitte sowie in der oberen Bahnhofstraße und der Schulstraße in Rohrbach.