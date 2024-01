Brand in St. Ingbert Papier-Container brennt auf dem Parkplatz am Juz

St Ingbert · Nur wenige Tage nach einem ähnlichen Vorfall zum Jahreswechsel stand am Dienstagnachmittag (9. Januar) gegen 14.20 Uhr auf dem Parkplatz am Juz in der Pfarrgasse in St. Ingbert erneut ein Altpapier-Container in Flammen.

10.01.2024 , 14:38 Uhr

Auf dem Parkplatz am Juz in der Pfarrgasse brannte ein Altpapier-Container. Foto: Florian Jung​