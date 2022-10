8000 Kilometer auf dem Rad : Nur die Tretlager am Rad haben schlapp gemacht

Klaus Bosslet und Sabine Schneider-Bosslet am Nordkap. Foto: Bosslet

St Ingbert Das St. Ingberter Ehepaar Schneider-Bosslet hat auf dem Weg vom Nordkap bis nach Malta schon eine Reihe bleibender Eindrücke gesammelt.

Vom Nordkap bis nach Malta – für Mensch und Fahrrad ist diese Strecke mit rund 8000 Kilometern eine echte Herausforderung. Und ein Erlebnis, um das sport- und naturbegeisterte Leute Sabine Schneider-Bosslet und Klaus Bosslet beneiden werden. Das St. Ingberter Ehepaar hat sich Ende Juli auf den Weg gemacht, ist mit Zug und Fjordfähre bis zum nördlichen Zipfel Norwegens gefahren. Eine Woche später ging es dort auf die Räder und durch Skandinavien immer stramm nach Süden. Nach über 5000 Kilometern sagt Klaus Bosslet: „Wir sind glücklich und zufrieden mit der Tour“. Naturerlebnisse, Begegnungen mit Menschen und insbesondere, diese vielen Kilometer bislang ohne Reifenpanne zu schaffen – es rollt bei den Bosslets.

Von den landschaftlichen Impressionen haben sie bislang das Nordkap selbst sowie die ersten Wochen durch Lappland am stärksten beeindruckt. Und sie konnten die Vegetationsveränderungen, wie seinerzeit in der Schule gelernt, auf ihrer Strecke nachverfolgen. Im finnischen Nationalpark Pallas Yllästunturi gab es einen emotional besonderen Augenblick. „Wir haben dort unsere Tochter getroffen“, sagt Sabine Schneider-Bosslet. Sarah Bosslet, eine bekannte Schwimmerin, die ihre Karriere 2020 beendete, war ebenfalls mit dem Rad unterwegs.

Die Art des Reisens auf zwei Felgen sorge für eine Vielzahl an „tollen Begegnungen“, sagt Klaus Bosslet: „Wir haben hinten an unseren Rädern Fähnchen angebracht, das reizt die Leute zu fragen, was wir da machen“. Die Fähnchen-Stange ist dreigeteilt. Zum einen verweist ein QR-Code auf den Internet-Blog. Darunter wehen die deutschen Nationalfarben und jeweils die des Gastlandes, durch das es gerade geht.

Das Nordkap sei ein magisches Ziel für Radreisende, erzählen die St. Ingberter. Allerdings kämen ihnen vorwiegend Menschen entgegen. Die meisten fahren die Strecke des europäischen Radwegs „Sonnenroute“ Richtung Norden. Ein französisches Paar etwa sei von Grenoble aus auf die weite Reise gegangen und wolle hin und wieder zurück in die Pedale treten. Am Nordkap hatten sie auch eine Frau kennengelernt, die ihnen einen Termin bei ihrem Radhändler in Dessau organisiert hat. Bosslet: „Wir dachten nur an einen Kettenwechsel. Aber der Händler hat sich unsere Räder angeschaut und dann an beiden die Tretlager gewechselt.“ Darüber hinaus mussten sie auch mal einen Schaltzug erneuern, ansonsten leisten die Räder bislang treue Dienste.

Auch St. Ingberts Partnerstadt Radebeul hat das Triathlon-begeisterte Ehepaar besucht. Oberbürgermeister Bernd Wendsche habe sie empfangen, bei „schönstem Wetter vor dem Rathaus“. Und davon berichtet, dass er selbst gerne auf dem Fahrrad unterwegs ist. Für die Zeit im Ruhestand plane er eine Tour Alaska-Feuerland.

Die Bosslets und Sabine Schneider-Bosslet machen einen Stopp in Radebeul, der Partnerstadt St. Ingberts. Bürgermeister Bernd Wendsche (rechts) begrüßte sie. Foto: Bosslet

Ganz wichtig für Radreisende: Wie spielt das Wetter mit? Schneider-Bosslet: „Wir haben den ersten Abschnitt durch Skandinavien als kritischsten angesehen. Aber dort hatten wir fast durchgehend gutes Wetter. Das hat sich erst geändert, als wir wieder nach Deutschland gekommen sind.“ Gab es in den ersten sechs Wochen nur drei Regentage, so drehte sich das Verhältnis in der Uckermark gewaltig.

Meist übernachtet das St. Ingberter Paar im Zelt. Wenn alles klamm ist nach einem Regentag, nutzen sie schon mal eine Hütte, die auf vielen Campingplätzen zu mieten sind, oder gehen mal in ein Hotel.