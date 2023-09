Gegner bringen sich in Stellung „Eine Frechheit“ – Outlet-Pläne in Zweibrücken sorgen im Saarland für mächtig Ärger

Die geplante neuerliche Erweiterung des Outlet-Centers Zweibrücken schlägt auch im Saarland Wellen. Natürlich vor allem in Homburg, das ja zwar über die Grenze, dennoch um die Ecke liegt. „Die Debatte und die damit verbundenen potenziellen Auswirkungen auf die Einzelhandelsstrukturen in Homburg fordert entschiedene Reaktionen.“ Das schreibt Julian Brenner, Vorsitzender der Jungen Liberalen Saarpfalz, nach der jüngsten Entscheidung im rheinland-pfälzischen Neustadt. Dort hatte die rheinland-pfälzische Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd am 31. August genehmigt, dass das Zweibrücker Einkaufscenter von 21 000 auf 29 500 Quadratmeter Verkaufsfläche expandieren darf.