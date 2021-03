Kita Christuskirche St. Ingbert : „Schmetterlinge“ gestalten Online-Gottesdienst mit

Die „Schmetterlinskinder“ der protestantischen Kita Christuskirche beteiligen sich am Online-Gottesdienst der Gemeinde. Foto: Rebecca Hewer

St Ingbert Die „Schmetterlingskinder“ der protestantischen Kindertagesstätte Christuskirche in St. Ingbert wollen am Online-Gottesdienst der Kirchengemeinde zu Ostern mitwirken. Der Einladung des neuen Pfarrers, Johannes Rossell, sind sie gerne nachgekommen.

Dazu wurden die Lieder „Beschirmt, beschützt in deiner Hand“ und „Schwappdidu“ in der Kita aufgenommen und in den Online-Oster-Gottesdienst eingefügt. Der Gottesdienst kann ab Ostersonntag auf der Webseite der Christuskirchengemeinde St. Ingbert unter http://www.christuskirche-igb.de/ abgerufen werden.