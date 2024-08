Ein Anker im Kunstleben des Stadtteils Ein Oscar für die Rohrbacher Kunst

Vor zehn Jahren trafen sich erstmals Rohrbacher Künstlerinnen und Künstler, um in einer Gemeinschaftsausstellung ihre Werke zu zeigen. In diesem Jahr steht somit ein kleines Jubiläum an. Die zehn Jahre wollen die Künstler der „Kunstgruppe Rohrbach“ feiern. Ein durchaus glamouröses Ereignis steht bevor: Für die einzelnen Techniken werden Oscars verliehen, ganz stilecht mit rotem Teppich und Laudatio. Am Rohrbacher Kirmeswochenende hat die Kunst ihren festen Platz im Bürgerhaus.