Neue Kita für Rohrbach Kita sieht mit zwei Standorten Neubau in Rohrbach entgegen

Raffaella Del Fa, Leiterin der Abteilung Stadtentwicklung, Demografie und Mobilität im St. Ingberter Rathaus, hatte dann aktuelle Informationen parat. Demnach hat ein von der Woge beauftragtes Architekturbüro gerade ein Okay, die bisherigen Pläne, also einen Bau für sechs Gruppen, umzusetzen. Bis zum Herbst werde noch ein naturschutzrechtliches Gutachten erstellt, so Del Fa. Wenn dieses vorliege, können die Offenlage der Pläne für den Kita-Neubau in Rohrbach beginnen. Der läge immer noch im vorgesehenen Zeitplan.