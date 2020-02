St. Ingbert Im Zuge des Leader-Programms soll eine einheitliche Beschilderung verschiedener Gartenanlagen erfolgen.

Munter watscheln mehrere Dutzend Enten auf der Wiese vor dem Weiher in der Gustav-Clauss-Anlage hin und her. Auf dem asphaltierten Weg entlang des Großbachs laufen Jogger, Frauen und Männer gehen mit ihren vierbeinigen Freunden spazieren. Nur auf dem Spielplatz gleich hinter dem ehemaligen Stadtbad ist gähnende Leere. Kein Wunder bei dem kalten und nassen Wetter derzeit. Die Gustav-Clauss-Anlage in St. Ingbert ist aber zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert. Als St. Ingberts Stadtpark mit einem schönen Weiher, zahlreichen Bänken und einem Kinderspielplatz wird die Anlage im Internet beschrieben. Gleich am Eingang vom alten Stadtbad her steht eine „Wildbienen-Nisthilfe“ vom Nabu St. Ingbert. Wenige Meter weiter steht eine Hinweistafel auf eine Wildblumenwiese. Allerdings gibt es nirgendwo ein Schild, das auf die Anlage hinweist und auch über ihren Namensgeber informiert.