Ortsrat St. Ingbert-Mitte will Denkmal schützen Platzsuche für Marien-Mosaik hat eine schwere Bürde

Der Stadtrat, dessen Ausschuss für Stadtentwicklung und der Ortsrat St. Ingbert-Mitte haben sich am Dienstag und Mittwoch dieser Woche in Sondersitzungen mit dem geänderten Bebauungsplan „Ehemaliges Hallenbad“ befasst. Dabei stand die Frage, wann auf dem Gelände vor der Gustav-Clauss-Anlage mit den geplanten Neubauten begonnen werden kann (Bericht folgt). Keine Rolle bei diesen Beschlüssen spielte ein Einzeldenkmal, das in dem Bebauungsplanentwurf eher nebenbei erwähnt wird: eine Mosaikstele mit Mariendarstellung von dem Künstler August Deppe, die am ehemaligen Stadtbad ihren Platz hatte.