Elversberger Straße in St. Ingbert : Ortsrat fordert eine mobile Überquerungshilfe

St Ingbert Um Fußgängern eine sichere Überquerung der Elversberger Straße zu ermöglichen, fordert der Ortrsrat von St. Ingbert-Mitte die Stadtverwaltung und den Saarpfalz-Kreis zum Handeln auf.

Es gibt aber aus Sicht von Ortsvorsteherin Irene Kaiser schon jetzt einen Grund, die Verkehrsverhältnisse in der Elversberger Straße zu ändern: „Inzwischen wohnen in den Mehrfamilienhäusern vor allem Senioren, die auch das Waldgebiet am Elstersteinpark und in Richtung Schüren gerne zum Spazierengehen nutzen. Ein Problem ist jedoch, die vielbefahrene Elversberger Straße gefahrlos zu überqueren. Der Zebrastreifen in Höhe des Kreiskrankenhauses ist für diese, oft gehbehinderten Senioren, zu weit weg“, erläuterte Kaiser.