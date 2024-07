Ortsrat St. Ingbert-Mitte Mix aus Eingewöhnung und wichtiger Erfahrung

Die Ortsvorsteherwahl leitete dann Dominik Schmoll, der neue Fraktionsvorsitzende der CDU im Ortsrat, mit einem Statement ein, das Gründe benannte, weshalb seine Partei Irene Kaiser zur Wiederwahl vorschlagen werde. In einem Gremium, in dem viele jetzt ihre neue Rolle suchen müssten, bedürfe es als Gegengewicht auch einiger Erfahrung. Daher sei Irene Kaiser geradezu prädestiniert, zumal Schmoll recherchiert hatte, „die bisherige Ortsvorsteherin mit 25 Jahren alleine schon länger im Ortsrat aktiv ist als anderen künftigen Mitglieder zusammen“. Mit dem Hinweis, dass ihr gelungen sei, ein Netzwerk in der Verwaltung und mit Vereinen und Verbänden zu schaffen sowie ein offenes Ohr für Anliegen von Bürgerinnen und Bürgern zu haben, bat die CDU auch die anderen Parteien, ihren Personalvorschlag zu unterstützen. Sandra Woll (Grüne) kündigte diese Unterstützung an.