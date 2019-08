Konstituierende Sitzung : Roland Weber bleibt Ortsvorsteher

Rohrbach Der Rohrbacher Ortsrat konstituierte sich am Mittwochabend. Drei Mitglieder sind in diesem Gremium neu dabei.

Auch in Rohrbach hat sich am Mittwochabend der neue Ortsrat mit seinen 13 Mitgliedern konstituiert. Verabschiedet wurden in den Ortsratssitzung die nach der Kommunalwahl im Mai ausgeschiedenen Mitglieder Thomas Faulstich (SPD) in Abwesenheit sowie Jutta Fell (CDU) und Dirk Konrad (Freie Wähler). Fell legte ihr Mandat nach zwölf Jahren Gremiumsarbeit nieder, Konrad wechselte nach fünf Jahren vom Ortsrat in den Stadtrat.