Ortsrat Rohrbach Neuer Anlauf für Dauerprojekte in Rohrbach

Eine Liste von Wünschen für den städtischen Doppelhaushalt 2025/26 hat der Ortsrat Rohrbach in seiner letzten Sitzung in dieser Wahlperiode beschlossen. Die Prioritäten hatten die Fraktionen von CDU und SPD gemeinsam ausgearbeitet, wie deren Vorsitzende Jörg Schuh und Herdis Behmann betonten. Behmann verwies auch nochmals auf ein Dauerärgernis in dem Stadtteil: „Viele Projekte in Rohrbach werden schon seit Jahrzehnten gefordert und sicherlich auch den jetzt neu zu wählenden Ortsrat begleiten.“