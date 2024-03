Ortsrat Rohrbach Ortsvorsteher fragt: Brauchen wir eine zehnzügige Kita in Rohrbach?

Rohrbach · Regelmäßig lässt sich der Ortsrat Rohrbach von der Stadtverwaltung über den Sachstand beim geplanten Kita-Neubau im Stegbruch berichten, so auch in seiner jüngsten Sitzung. In ihrer schriftlichen Stellungnahme erinnerten die Rathaus-Mitarbeiter daran, dass eine Offenlage der Bauleitplanung erfolgen soll „sobald der Projektträger der Verwaltung eine finalisierte Architekturplanung vorgelegt hat“, die als Grundlage für den Festsetzungskatalog des Bebauungsplans dienen soll.

17.03.2024 , 16:00 Uhr

Einer Unterdeckung bei den Krippenplätzen im Stadtgebiet soll durch einen Kita-Neubau in Rohrbach begegnet werden. Foto: dpa/Waltraud Grubitzsch