Ortsrat Rohrbach : Viele Fragen, aber kaum Antworten

Rohrbach Der Ortsrat Rohrbach beschäftigte sich mit dem neuen Feuerwehrgerätehaus und dessen Umfeld.

Die Situation des neuen Feuerwehrgerätehauses, des Festplatzes daneben sowie des Spielplatzes dahinter beschäftigte in seiner jüngsten Sitzung im Bürgerhaus Rohrbach den Ortsrat. Die Initiative dazu ging von der SPD-Fraktion aus. Den Sozialdemokraten geht es zunächst um die Erreichbarkeit des Gebäudes im Notfall. Unklar sei zudem, was aus dem Vorschlag zu den per Fernbedienung absenkbaren Pollern, damit man rasch über die Spieser Straße über den Festplatz zum Haus zu gelangen kann, wurde.

In diesem Zusammenhang sei auch die Umgehungsstraße Mühlenwäldchen-Industriestraße als Entlastung der Spieser Straße sowie der Kreuzung Drehscheibe und somit auch der Einmündung in die Straße „Hinter den Gärten“ weiterhin offen. Damit die Wehr reibungslos in alle Richtungen fahren könne, müsse die Einhaltung des Halteverbots in der Straße des Feuerwehrgerätehauses überprüft werden, um für einen Gewöhnungseffekt zu sorgen. Auch die Neugestaltung des Festplatzes sowie die Instandsetzung des Spielplatzes dauere zu lange. „Ich vermisse Antworten von der Stadt. Das ist immer das Gleiche“, ärgerte sich Herdis Behmann, die SPD-Fraktionsvorsitzende. Seit einem Unglücksfall sei auch klar, dass hier Wildschweine eine Gefahr darstellen können. Unklar sei auch das Wildwiesen-Konzept.