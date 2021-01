Oberwürzbach Der zweite Antrag für eine Elektro-Ladestation vor der Oberwürzbachhhalle ging an Ortsrat und Bürgern vorbei.

Sie wisse nur, dass die Stadt der Betreiber sei, so Ortsvorsteherin Lydia Schaar (CDU). Sie sicherte zu, bei der Stadtverwaltung Rücksprache zu halten und ihre Kollegen im Ortsrat zu informieren. Wir haben uns deshalb an die Pressestelle der Stadt gewandt und dort nachgefragt. Auch Pressesprecher Florian Jung wusste von der Maßnahme bislang nichts und musste erst im Rathaus Informationen anfordern. „Im Zuge des Ausbaus der Ladesäulen für Elektrofahrzeuge in St. Ingbert hatte die Stadt bereits 2019 für den Standort in Oberwürzbach einen Antrag auf Bundesförderung gestellt, der jedoch wegen der hohen Zahl an Anträgen negativ beschieden wurde“, teilt Jung der Saarbrücker Zeitung mit. Der Standort in Oberwürzbach sei durch die drei öffentlichen Gebäude, Kindergarten, Oberwürzbachhalle und Dorfgemeinschaftshaus, sowie eine ausreichende Anzahl an Parkplätzen für die Installation einer Ladesäule gut geeignet. Die Pläne wären auch mit dem Gebäudemanagement abgestimmt gewesen.