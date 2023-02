Kreissparkasse in Oberwürzbach : Auch der Abbau der Geldautomaten ist nachvollziehbar

Die Zahlen der Kreissparkasse Saarpfalz sprechen eine eindeutige Sprache. Die Oberwürzbacher haben in den vergangenen Jahren die Automaten-Angebote der Bank zu selten genutzt. Foto: dpa/Andrea Warnecke

Oberwürzbach Nach einem klärenden Gespräch mit führenden Vertretern der Kreissparkasse und einer Offenlegung der Nutzungszahlen lenkt der Ortsrat ein.

Wie in der Sitzung des Ortsrates Oberwürzbach Anfang Februar angekündigt, gab es dieser Tage eine Besprechung aus Vertretern beider Fraktionen mit dem Vorstandsvorsitzenden der Geschäftsführung der KSK Saarpfalz, Armin Reinke, dem Vorsitzenden des Verwaltungsrates, Landrat Theophil Gallo, und dem Leiter Privatkundenservice, Gerald Müller.

Per einstimmiger Resolution hatte der Ortsrat kürzlich die Aufrechterhaltung eines Geldautomaten und eines Überweisungsterminals in Oberwürzbach gefordert und die Verantwortlichen der Kreissparkasse um dieses Gespräch gebeten (wir berichteten). „Die Vertreter aus Oberwürzbach fanden deutliche Worte, brachten zahlreiche Argumente zur Sprache und wiesen auf die besondere Situation in Oberwürzbach hin“, so Oberwürzbachs Ortsvorsteherin Lydia Schaar in ihrer Bilanz. In einem kritischen Dialog seien die Gründe der seitens der Kreissparkasse beschlossenen Schließung der Filiale Oberwürzbach umfänglich erörtert worden. Alle von den Ortsräten angemerkten Fragen und Argumente seien konsequent abgearbeitet, intensiv besprochen und diskutiert und seitens der KSK-Verantwortlichen mit belastbaren Daten und Argumenten untermauert worden. Insbesondere seien auch Informationen gegeben worden hinsichtlich des öffentlichen Auftrages der KSK und der gesetzlichen Rahmenbedingungen, die seit einigen Jahren zur Erfüllung dieser Aufgaben eine solide Finanzplanung ohne Stützung auf das Land oder den Kreis einforderten.

Auch bei Beachtung der im Ort noch stark vorhandenen Infrastruktur mit mehrheitlich Bargeld-Zahlung und der räumlichen Nähe zu den Geschäften seien die Nutzungsfrequenzen am Geldautomaten dennoch sehr deutlich geringer als an anderen Standorten, heißt es in der Mitteilung weiter. Diese Entwicklung sei langjährig dokumentiert und zeige sich nicht erst seit Corona. So weise Oberwürzbach nur einen Bruchteil der für einen kostendeckenden Betrieb eines Geldautomaten erforderlichen Nutzerzahlen auf. Dies seien die klaren Aussagen der KSK-Vertreter, so Schaar. Darüber hinaus stehe der Aufwand für erforderliche Updates, Wartung, Bestückung und Versicherung der Automaten einer Aufrechterhaltung ebenfalls wirtschaftlich eindeutig entgegen. Ein sich sehr stark verändertes Kundenverhalten habe bereits in der Vergangenheit zu erheblicher Reduzierung des Beratungsangebotes vor Ort geführt, weil die Kunden selbst andere Wege zu ihrer Bank wählten.

„Das Treffen war gezeichnet von Information, Sachlichkeit und gegenseitigem Respekt. Dabei wurde auch deutlich, dass sich die Verantwortlichen die Entscheidung für die Schließung der Geschäftsstelle nicht leicht gemacht haben“, so Schaar abschließend. An den harten Fakten seien auch die Ortsratsmitglieder am Ende nicht vorbeigekommen.

Lydia Schaar, Ortsvorsteherin von Oberwürzbach. Foto: Isabelle Schmitt