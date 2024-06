Ortsrat Hassel Hütte am Fröschenpfuhl braucht ein neues Dach

Der bisherige Ortsrat von Hassel, das am vergangenen Sonntag neu gewählte Gremium muss sich erst in einer Sitzung Anfang kommenden Monats konstituieren, hat am Dienstagabend einstimmig beschlossen, dass die Stadtverwaltung sich des defekten Daches der Holzhütte am Fröschenpfuhl annehmen muss. Damit folgte das Kommunalgremium am Dienstagabend im Sitzungssaal des Alten Rathauses in seiner letzten planmäßigen Sitzung einem Antrag der CDU-Fraktion.