Ortsrat Hassel : Ortsrat Hassel verteilt Geld an die Vereine des Stadtteils

Hassel Knapp 4000 Euro waren für 2021 im Fördertopf.

Der Ortsrat Hassel hat einstimmig beschlossen, die wegen Corona angepasste Förderpraxis in Sachen Zuschuss-Regelungen des letzten Jahres auch für das abgelaufene Kalenderjahr 2021 beizubehalten. Hintergrund ist, dass die meisten Vereine, genau wie in 2020, wegen der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen, kaum aktiv sein konnten.

So erhalten folgende Jugendpflege vertreibenden Vereine Mittel aus dem städtischen Haushalt: Sportgemeinde Hassel (210,65 Euro), Handballclub (HC) St. Ingbert-Hassel (210,65 Euro), Pfadfinder-Stamm Hassel (380,48 Euro), Karnevalclub Hassel (183,45 Euro), evangelische Jugend Hassel (156,24 Euro), Jugendfeuerwehr Hasel (156,24 Euro), Skiclub Hassel (156,24 Euro), katholische Messdiener Hassel (115,62 Euro) und Angelsportverein Hassel (88,43 Euro). Insgesamt werden Zuschüsse in Höhe von 1658 Euro vergeben.

Auch bei den Kultur treibenden Vereinen soll die gleiche Vorgehensweise angewandt werden. Hier ist der Förderbetrag etwas höher, nämlich 2320 Euro. Er teilt sich wie folgt auf: Gesangverein Hassel (401,36 Euro), katholischer Kirchenchor Hassel (330,60 Euro), evangelischer Kirchenchor Hassel (330,60 Euro), Kuckuckschor Hassel (330,60 Euro), Wander- und Naturfreunde Hassel (323,64 Euro), Obst- und Gartenbauverein Hassel (319 Euro) und Heimat- und Verkehrsverein Hassel (284,20 Euro). Beim Obst- und Gartenbauverein soll die Auszahlung jedoch, im Gegensatz zu allen anderen Zusammenschlüssen, erst dann erfolgen, wenn seitens des Vorstandes eine kulturelle Vereinsarbeit nachgewiesen wurde. Darauf wies Ortsvorsteher Markus Hauck (CDU) in der jüngsten Sitzung hin. Sollte der Nachweis nicht erbracht werden können, erfolgt keine Auszahlung. In diesem Fall wird der Betrag in Höhe von 319 Euro an die übrigen Vereine in Hassel verteilt, die Kulturarbeit durchführen.