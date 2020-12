Ortsrat Hassel : 4000 Euro für die Vereinswelt Hassels

Hassel Der Ortsrat beschloss die jährlichen Zuschüsse an die Jugendpflege und Kultur treibenden Organisationen. Ganz ohne Diskussionen ging das nicht ab.

Der Ortsrat Hassel hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen, der Hasseler Vereinswelt rund 4000 Euro an Zuschüssen zu gewähren. Konkret geht es um die jährlichen Zuwendungen für die Jugendpflege treibenden Vereine im St. Ingberter Stadtteil in Höhe von rund 1700 Euro und etwas über 2300 Euro für die Vereine, die Kultur treiben. Ganz ohne Diskussion verlief der Tagesordnungspunkt nicht. „Gibt es da keinen Rechenschaftsbericht? Es handelt sich doch um öffentliche Gelder“, wollte Claus Jacob wissen, als es um die Jugendpflege ging. Das Ortsratsmitglied der Familien-Partei hatte Zweifel, ob das „gesetzlich so okay“ sei. „Das haben wir in 25 Jahren noch nie gemacht und das will ich auch nicht“, entgegnete ihm mehr als entschlossen Markus Hauck (CDU). „Ich weiß, dass alle, die hier draufstehen, auch Jugendarbeit machen“, bekräftigte der Ortsvorsteher seine Meinung weiterhin. Man müsse Verständnis dafür haben, dass keiner der Vereine in 2020 wegen Corona groß etwas hätte machen können. Zudem sei Geld sei auch nicht an Maßnahmen gebunden. Die Zahlung erfolge auf Vertrauensbasis, so Hauck.