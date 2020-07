Termin im September ist abgesagt : Nach langer Debatte kam das Aus für den Flohmarkt in Hassel

In Hassel wird es in diesem Jahr keinen Flohmarkt geben. Hier ein Bild aus dem Vorjahr. Foto: Cornelia Jung Foto: Cornelia Jung

Hassel Er ist ein Aushängeschild für den Stadtteil, lockt jedes Jahr Mitte September zahlreiche Gäste aus nah und fern an. Er punktet immer mit seiner familiären Atmosphäre, hat viele Stammgäste. Die Rede ist vom Hassel Flohmarkt.

An der 35. Auflage im vergangenen Jahr nahmen rund 200 Händler teil. Organisator des Spektakels ist der Hasseler Ortsrat. Dieser stand jetzt vor der Frage: „Können wir den Flohmarkt auch in diesem Jahr trotz Corona durchführen?“

Das Für und Wider diskutierten die Ortsratsmitglieder sehr intensiv am Dienstagabend in der ersten Sitzung nach der Corona-bedingten Pause. Um die nötigen Abstände einhalten zu können, hat dese in der alten Schulturnhalle in der Kettelstraße stattgefunden.

Das Ergebnis vorweg: Mit großer Mehrheit entschied der Rat, den Flohmarkt für dieses Jahr abzusagen. Leicht machte sich das Gremium diese Entscheidung nicht. Zu Beginn der Beratung wies Ortsvorsteher Markus Hauck (CDU) auf die große Bedeutung des Flohmarkes für den Ort hin. „Er ist nach dem Dorffest der Start in die Herbstsaison“, so Hauck. Aus Teilen des Erlöses aus der Standgebühr werde jedes Jahr der Hasseler Heimatbrief zu Weihnachten erstellt und an alle Haushalte verteilt sowie auch an ehemalige Hasseler Bürgerinnen und Bürger in der ganzen Welt verschickt. Doch für den diesjährigen Flohmarkt gebe es sehr viele Fragezeichen, betonte Hauck. Er zeigte sich überzeugt, dass auch bei weiteren Lockerungen, vor allem mit Blick auf die Abstandsregeln, nur eine eingeschränkte Durchführung möglich sei. Und die sei weder für Händler noch für Gäste sinnvoll.

Hauck: „Auch wenn wir das Gelände einzäunen würden, könnten wir bei dem ständigen Kommen und Gehen weder die genaue Zahl der Besucher noch die Abstandsregeln kontrollieren und auch nicht die Nachverfolgbarkeit gewährleisten.“ Dass das Ganze für den Ortsrat inicht zu kontrollieren sei, betonte auch Andreas Abel (CDU). Der Jurist erklärte: „Eine Durchführung ist zu gefährlich. Wir sollten den Flohmarkt absagen.“ Auch Parteikollege Andreas Schwarz plädierte für eine Absage. Jetzt die Durchführung der Veranstaltung zu beschließen, sei in der momentanen Situation „das falsche Zeichen“, so Schwarz. Er zeigte sich überzeugt, dass sich in den nächsten vier Wochen an den Regelunge nicht viel ändern werde.