Ortsrat St. Ingbert-Mitte : Spielplatz in der Neugasse erhält neue Schaukeln

St. Ingbert In seiner jüngsten Sitzung beschloss der Ortsrat St. Ingbert-Mitte den Kinderspielplatz in der Neugasse aufzuwerten. Spätestens im Frühjahr nächsten Jahres soll eine neue Schaukelanlage aufgestellt und der Sandkasten erneuert werden.

Rund 40 Kinderspielplätze gibt es in der Stadt St. Ingbert. Einer davon ist in der Neugasse, auf zwei Ebenen, gleich unterhalb der Brauereimauer.

Auf Antrag der SPD-Fraktion beschäftigte sich jetzt der Ortsrat mit dem Platz. Die Sozialdemokraten wollten, dass die Stadtverwaltung den Spielplatz prüfen und einen Maßnahmenkatalog zur Qualitätssteigerung erarbeiten soll. Im Antrag kritisierte Fraktionssprecher Maximilian Raber, der Platz in der Neugasse sei seit Jahren in einem desolaten Zustand. Die Spielgeräte seien teilweise abgebaut und nicht wieder ersetzt worden. Dabei werde der Platz gerade an heißen Sommertagen gerne genutzt. Durch die Lage an der Mauer zum ehemaligen Brauereigelände werde die Örtlichkeit zu gewissen Uhrzeiten gut beschattet. Auch nutze die Kita St. Josef den Spielplatz als Ausweichmöglichkeit, da sowohl der Außenbereich der Kita sowie der angrenzende Spielplatz großer Sonneneinstrahlung ausgesetzt seien. Die Frequentierung der Örtlichkeit, so Raber, könne durch eine Aufwertung weiter gesteigert werden, da der Spielplatz zu Fuß gut von der Kaiserstraße und dem Wohngebiet Hobels erreicht werden könne.