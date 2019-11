Kostenpflichtiger Inhalt: Sportheim in Rohrbach : Umkleiden weiterhin ohne warmes Wasser

Bei der Sanierung des Sportheims des SV Rohrbach in den Königswiesen gibt es noch immer viel zu tun. Foto: Elmar Müller

Rohrbach Der SV Rohrbach hat momentan an vielen Stellen zu kämpfen. Der Ortsrat will jetzt wenigstens die rasche Sanierung des Sportheims.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Elmar Müller

Der SV Rohrbach ist zurzeit an gleich mehreren Stellen am Kämpfen. Da ist nicht nur die sportliche Situation, die nach zwei Niederlagen der 1. Mannschaft in der Verbandsliga nicht gerade rosig ist. Auch der Zustand des Vereinsheims und der Rasenplatz geben Anlass zur Sorge. Vor wenigen Wochen gruben Wildschweine das Naturgrün um und verursachten einen großen Flurschaden. (ausführlicher Bericht über die Situation folgt). Und dann ist da noch das Sportheim, das Herz des Vereinslebens, bei dem es gleich mehrere Baustellen gibt.

Hier stehen nach Angaben des Rohrbacher Ortsvorstehers Roland Weber schon seit geraumer Zeit noch Rest- und Instandsetzungsarbeiten an. Deshalb hatte Weber den Sachstand des Sportheims zum Thema der jüngsten Ortsratssitzung gemacht. Nachdem im Februar neue Fenster eingebaut wurden, fehlen nach Angaben von Weber immer noch Rollladenabschlussleisten an Fenstern und Türen im Bereich der Gaststätte und des Nebenraums. Auch die Verkleidung der offenliegenden Heizungsrohre im Innenbereich des Fußbodens sowie der Außenputz beziehungsweise die Verkleidung im Außenbereich an Fenster und Tür fehlen noch.

Lesen Sie auch Zerwühlter Rasenplatz in Rohrbach : CDU fordert Soforthilfe für SV Rohrbach

Zudem seien in den Umkleidekabinen nicht alle Fliesen repariert und die Warmwasserregelung im Duschraum sei immer noch defekt. Außerdem sei noch nicht klar, wie es mit der Dacherneuerung weitergehe.

Lesen Sie auch Ortsrat Rohrbach : Dach des Sportheims muss dringend saniert werden

Aus der Verwaltungsvorlage ging hervor, dass die Verputzfirma bereitstehe. Weiter heißt es in der Vorlage, dass die Beauftragung für die Fliesenarbeiten in der Dusche mittlerweile erfolgt sei. Die Fehlerfindung bei der Warmwasserversorgung in den Duschen der Heimmannschaft gestaltet sich nach Worten von Alex Beck vom Gebäudemanagement der Mittelstadt schwierig. Selbst eine hinzugezogene Fachfirma habe den Fehler nicht gefunden. Jedoch könne man festhalten, dass die Steuerung und Regelung nicht die Ursache des derzeitigen Zustandes ist.