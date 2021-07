Orgelkonzert in St.Ingbert : Orgelvesper mit Isabelle Demers

St Ingbert Die virtuose Konzert-Organistin aus Montreal ist an diesem Sonntagnachmittag um 17 Uhr in der St. Ingberter Josefskirche zu hören.

Isabelle Demers, geboren 1982, gilt als virtuose Konzert-Organistin. Zusätzlich zu ihrer künstlerischen Tätigkeit lehrt sie als Professorin und Lehrstuhlinhaberin für Orgel an der Baylor University in Waco, Texas. Sie studierte am Montréal Conservatory of Music und schloss ein Aufbaustudium an der École Normale de Paris-Alfred-Cortot an. Anschließend studierte sie an der New Yorker Juilliard School und promovierte dort mit einer Analyse von Bachs Johannespassion. Isabelle Demers war Preisträgerin und Finalistin mehrerer internationaler Orgelbewerbe. Sie tritt in Konzerten in den USA, in Kanada und in Europa auf. Zahlreiche CD-Aufnahmen mit Werken von Bach, Reger, Mendelssohn, John Bull und Aufnahmen der kanadischen Komponistin Rachel Laurin zeugen von ihrem künstlerischen Talent und machten sie bekannt. Der Eintritt ist frei aber Spenden sind willkommen. Aufgrund der Pandemievorschriften sind die Plätze in der Josefskirche auf 120 Plätze begrenzt und einzeln markiert. Erforderlich ist eine Anmeldung mit Name und Telefonnummer oder E-Mail. Sofern noch freie Plätze verfügbar sind, können Besucher auch spontan teilnehmen.