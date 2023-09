Orgelkonzert in St. Ingbert Am Sonntag Orgelvesper in der Josefskirche

Fauß, geboren 1975 in Ottweiler, aufgewachsen in Homburg, studierte Evangelische Kirchenmusik in Heidelberg und Frankfurt/Main sowie das Konzertfach Orgel am Konservatorium der Stadt Wien. Seit April 2020 ist er als Bezirkskantor des Evangelischen Kirchenbezirks Neckargemünd-Eberbach mit Dienstsitz an der Michaelskirche in Eberbach tätig. Der Schwerpunkt seines Repertoires liegt auf Werken des 19. und frühen 20. Jahrhunderts und deren Interpretation auf Instrumenten ihrer Zeit.