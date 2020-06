KEB Saarpfalz : Christian Brembeck spielt bei Orgelvesper

Ommersheim Die Katholische Erwachsenenbildung lädt zu einer Konzert-Meditation in Ommersheim ein.

„In Dir ist Freude“: Unter diesem Titel findet am Sonntag, 14. Juni, um 17 Uhr in der Kirche Mariä Heimsuchung in Ommersheim (Hofstraße 4) auf Einladung der Pfarrei Heilige Veronika und der Katholischen Erwachsenenbildung Saarpfalz (KEB) erstmals eine Orgelvesper statt. Der Titel entstammt einem Kirchenlied vom Ende des 16. Jahrhunderts, in dem es um das Lebensthema „Vertrauen/Hoffnung“ geht - ein Thema, das heute so aktuell ist wie damals. Facetten dieses Themas werden mit kurzen Text-Impulsen und großartigen Orgelwerken an der historischen Stumm-Orgel (1838) in Ommersheim in einem etwa 60-minütigen Programm hör- und erlebbar gemacht. Und wenn der international renommierte Musiker Christian Brembeck (Berlin) dieses bedeutende Instrument (eine der ältesten Orgeln im Saarland) erklingen lässt, sollte ein tiefes Erlebnis garantiert sein - hat er doch vor über zehn Jahren diese Orgel „wiederentdeckt“ und mit einer CD-Einspielung gewürdigt. Zu hören sind Orgelwerke von Hans Leo Hassler, Louis Couperin, Giovanni Gastolidi, Johan Ludwig Krebs, Johann Sebastian Bach, Johann Pachelbel, Sigfrid Karg-Elert und anderen, ergänzt durch eine Kurzmeditation und jeweils einen kleinen Text zum Leitthema aus dem Alten und Neuen Testament.