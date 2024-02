Orgeslvesper in St. Ingbert Orgelvesper am Sonntag in der Alten Kirche in St. Ingbert

Maurice Clerc, 1946 in Lyon geboren, studierte zunächst an der École Normale de Musique in Paris und dann am Pariser Conservatoire National Supérieur de Musique. Maurice Clerc ist heute emeritierter Titular-Organist der Kathedrale von Dijon. Dieses Amt hatte er von 1972 bis 2018 inne. Zusätzlich wirkte er 33 Jahre als Professor am Konservatorium und zwanzig Jahre an der Universität von Dijon.