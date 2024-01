Orgelvesper in St. Ingbert Orgelvesper mit Johannes Skudlik in der Alten Kirche

St Ingbert · Die nächste geistliche Orgelvesper in St. Ingbert findet am Sonntag, 4. Februar, um 17 Uhr in der Alten Kirche in der Fußgängerzone statt. Die liturgische Gestaltung der Vesper sowie die Textbeiträge übernimmt Pfarrer Daniel Zamilski.

29.01.2024 , 12:49 Uhr

Johannes Skudlik Foto: Jonathan Skudlik