Orgelsoiree am 1. August : Zwei Organisten erinnern an Louis Vierne

St. Ingbert Die beiden ersten Orgelsymphonien des berühmten Pariser Komponisten stehen am Samstag auf dem Programm der Orgelsoirée in der St. Ingberter Kirche St. Josef. 120 Plätze stehen zur Verfügung.

Nachdem die Orgelvesper im Monat Juli nach einem langen Lockdown so erfolgreich angenommen wurde, wird der Förderverein Kirchenmusik St. Hildegard mit einer Orgelsoiree am kommenden Samstag, 1. August, die Reihe fortsetzen. Musikalisch ist diese Veranstaltung dem Komponisten Louis Vierne zum seinem 150. Geburtstag in diesen Jahr gewidmet.

Louis Vierne wurde 1870 in Poitiers mit einer schweren Sehbehinderung geboren und erblindete schließlich ganz. Ein prägendes Erlebnis für ihn war die Begegnung mit der Musik von César Franck an der Orgel von Sainte-Clotilde in Paris. Später wurde er Schüler in der Orgelklasse von César Franck am Konservatorium in Paris, die nach Francks Tod von Widor übernommen wurde. Nach dem Abschluss seines Studiums ernannte Widor Louis Vierne zu seinem Assistenten an der großen Cavaillé-Coll-Orgel von Saint Sulpice in Paris. Diese Orgel wurde für Vierne zu einer wichtigen Inspirationsquelle bei der Komposition seiner ersten Orgelsymphonie, die 1895 komponiert und 1899 publiziert wurde.