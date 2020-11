Kostenpflichtiger Inhalt: Ordnungsamt St. Ingbert : Ordnungsamt wird durch Sicherheitsdienst verstärkt

Ein privater Sicherheitsdienst unterstützt ab heute das Ordnungsamt der Stadt St. Ingbert. Foto: seeber

St. Ingbert (red) Seit März arbeiten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ordnungsamtes durchgängig an sieben Tagen in der Woche. Über 1200 Quarantänebescheide, davon 500 in den letzten Wochen, überbrachten die Ordnungshüter den Bürgern.