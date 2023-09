Eröffnung Optik Wind eröffnet im Rohrbacher Dorfzentrum

Brillen vieler Hersteller, modisch bis klassisch, sind in der Auslage. Wobei auffällt, dass die Brillen nicht in schwierig zu handhabenden Ständern gezeigt werden. Sie liegen einfach dekorativ auf klar gegliederten Flächen. Steffen Wind arbeitet zunächst allein im Geschäft, er übernimmt eine große Zahl von Kunden, die vorher von seiner Vorgängerin Heidrun Wendel betreut wurden. Wind stammt aus Spiesen. In Neunkirchen erlernte er den Beruf des Augenoptikers. In Halbtagesform schloss er unmittelbar die Meisterschule an. In St. Ingbert arbeitete er schließlich bei Optik Strassner, bevor er wieder nach Neunkirchen wechselte. Dann traf er auf Heidrun Wendel. Sie wiederum hatte vor rund 30 Jahren im Rohrbacher Dorfzentrum das „Brillenstudio Wendel“ eröffnet, das sie gemeinsam mit ihrem Bruder Rainer Busch bis ins Frühjahr 2023 führte. Wind verhandelte mit ihr, um das Geschäft zu übernehmen. Grundlegend restauriert wurde es dann, Zwischenwände verschwanden, ein großer, übersichtlicher Raum ist entstanden. Ehefrau Carolin Wind – sie ist gebürtige Rohrbacherin - half tatkräftig mit.