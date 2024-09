Freiluft-Kino in St. Ingbert Rund 250 Besucher kamen zum Sommer-Kino auf der Fideliswiese

St Ingbert · Popcorn, Eis und großes Kino mit Saarland-Bezug: Rund 250 Besucherinnen und Besucher kamen am vergangenen Samstag zum Open Air Sommer-Kino im St. Ingberter Südviertel. Gezeigt wurde das Filmdrama „Girl You Know It’s True“ um das Popduo Milli Vanilli und den Produzenten Frank Farian, der in St. Ingbert einst Musikstudios und Diskotheken betrieb.

04.09.2024 , 11:48 Uhr

Rund 250 Gäste kamen zum Kino-Event auf der Fidelis-Wiese. Foto: Jens Conrad