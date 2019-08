Auf Holzapfel-Gelände : Open-Air-Konzert mit „Simply the Best“

Die Band Simply the best um Wolfgang Wirtz-Nentwig (im Bild) spielt beim Open-Air-Konzert in Rohrbach. Foto: BeckerBredel/bub

Rohrbach Musikliebhaber erwartet am Sonntag, 11. August, ein Open Air Picknick Konzert auf dem Gelände des Reifenfachbetrieb Thomas Holzapfel in der Mühlstraße 23 in Rohrbach. Bei dem Freiluftkonzert ist diesmal die Gruppe „Simply the best“ mit Sängerin Miriam Keller und den Gitarristen Werner Fünffrock und Wolfgang Wirtz-Nentwig, der aus der Band 365 bekannt ist, zu erleben.

Neu bei dem Open Air in diesem Jahr ist der Zeitplan. Gefeiert wird mit einen Matinee zwischen 11 Uhr und 14.30 Uhr (Einlass ab 10 Uhr) und nicht mehr als Abendveranstaltung, wie es in den vergangenen Jahren angeboten wurde.

Mit dem musikalischen Programm soll der Mittag in Ruhe ausklingen, was auch einen Wunsch vieler früherer Gäste erfüllt, die nicht in der Dunkelheit nach Hause unterwegs sein wollten. Für Speisen und Getränke ist bei dem Open Air gesogt - unter anderem mit einem Getränkestand vorm benachbarten Fitnessstudio Flip Flop und einem Weinstand. Zudem bietet der Kneippverein Rohrbach ein Salatbuffet und einem Grillstand. Gäste dürfen aber auch gerne ihr eigenes Picknick mitbringen.

Der Eintritt zu der Veranstaltung kostet 12,50 Euro an der Tageskasse. Karten gibt es aber auch im Vorverkauf im Büro von Reifen Holzapfel sowie bei Schreibwaren Graf in der Oberen Kaiserstraße in Marbach. Der Erlös der Veranstaltung ist für eine Organisation, die rumänische Kindern hilft, bestimmt.