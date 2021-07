Kino open air in Hassel : „Der Ruf der Wildnis“ ertönt im Open Air-Kino an der Christuskirche

Harrison Ford als John Thornton und der Hund Buck in einer Szene des Films „Ruf der Wildnis“. Foto: dpa/-

Hassel Am Freitag, 16. Juli, findet auf der Wiese neben der evangelischen Christuskirche in Hassel ein Open Air-Kino 2021 mit dem Film „Ruf der Wildnis“ statt. Der CVJM St. Ingbert lädt in Kooperation mit der Stadt St. Ingbert, dem Saarpfalz-Kreis, der Kinowerkstatt St. Ingbert, der Gemeinschaftsschule Rohrbach und der Jugendzentrale Homburg zu einem Filmabend der besonderen Art ein.

In diesem Sommer läuft der Film „Ruf der Wildnis“ in der Verfilmung mit Harrison Ford von 2020, basierend auf dem berühmten Roman von Jack London von 1903. Der Film handelt von der abenteuerlichen Geschichte des Hundes Buck und der einzigartigen Freundschaft zwischen Hund und Mensch - bis Buck sich entschließt, dem Ruf der Wildnis zu folgen.

Die Neuverfilmung bietet einiges an Action, Spannung und Gefühl -ein toller Film für die ganze Familie. Der Film wird auf einer großen Freilichtleinwand gezeigt. Einlass ist um 21 Uhr und Filmstart um 22 Uhr an der evangelischen Kirche in Hassel, Eisenbahnstraße 36.

Für die Anmeldung benötigen die Veranstalter Namen und die Anzahl der Besucher sowie das Formular zur Kontaktnachverfolgung. Dieses können Besucher auf der Internetseite der Stadt St. Ingbert www.st.-ingbert.de herunterladen. Besucher müssen auch einen negativen Corona-Test oder ihren Impfausweis mitbringen. Sitzgelegenheiten stellen die Veranstalter bereit, Plätze werden zugewiesen. Für Getränke und Snacks ist gesorgt.